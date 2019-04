La domanda per gli Assegni familiari diventa telematica

Niente più moduli cartacei: a partire dal 1 aprile la domanda per gli Assegni familiari si presenta solo per via telematica, collegandosi alla pagina dedicata del Portale dell’Inps.

La nuova procedura riguarda i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. In caso di mancata presentazione della richiesta telematica, il datore di lavoro non potrà anticipare il pagamento degli assegni per il nucleo familiare in busta paga e il lavoratore non avrà diritto al regolare pagamento dell’importo degli assegni familiari spettanti.

Altra novità riguarda anche il calcolo dell’importo spettante che, sempre dal 1° aprile, sarà effettuato direttamente dall’Inps e non più dal datore di lavoro.

COME FUNZIONA

La domanda va presentata online accedendo con il proprio pin, oppure tramite patronato.

Ricevuta l’istanza compilata online, l’Inps individuerà per ciascuna domanda l’importo giornaliero e mensile spettante, che l’utente potrà controllare accedendo con le proprie credenziali alla sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale.Ai lavoratori di ditte cessate e fallite la prestazione familiare sarà erogata direttamente dall’Istituto.