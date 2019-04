La musica della Grande mela arriva a Somma con James Maddock in concerto

A Somma Lombardo arriva il sapore di New York con il cantautore James Maddock, Brian Mitchell, pianista e fisarmonicista di Bob Dylan, Levon Helm, Jackson Browne e Little Feat e con Alex Valle, chitarrista di Francesco De Gregori. L’appuntamento è per domenica 7 aprile alle 15 nella sala Polivalente Giovanni Paolo II della Biblioteca di via Marconi 6.

James Maddock vive a New York da molti anni ma è originario di Leicester in Inghilterra. Si esibisce e suona nei live club più esclusivi della Grande mela.

Nel concerto di domenica pomeriggio a Somma Lombardo sarà accompagnato da Alex Valle, chitarrista e polistrumentista di Francesco De Gregori. Attesissimo con loro, per la prima volta in Italia, ci sarò anche Brian Mitchell, una leggenda della musica newyorkese, che ha accompagnato con pianoforte, organo e fisarmonica i più grandi: Bob Dylan, Jackson Browne, Little Feat, Levon Helm e BB King.

Il concerto sarà preceduto dalla performance di apertura “Un paese per giovani” a cura dei ragazzi della Comunità di Maddalena – Anffas Ticino Onlus che festeggia i 35 anni di attività.

Durante lo spettacolo verranno esposte le opere d’arte realizzate dai ragazzi della comunità nell’ambito del progetto “Emozioni per il Cuore – Adottiamo un’opera d’arte”, un percorso di inclusione sociale che testimonia che l’Arte è risorsa nei luoghi di cura, sia per l’autore che per tutti i possibili fruitori. L’adozione di una o più opere, accresce inoltre il loro valore non solo emotivo ed estetico, ma propriamente artistico, perché vere tracce di passione e talento sono esposte e visibili a un pubblico più ampio.

Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il magazine Buscadero e presto annunceremo gli appuntamenti di una nuova e prestigiosa rassegna musicale.