L’Emporio Fratelli Carli è anche a Varese

L’Emporio Fratelli Carli di Varese si trova in pieno centro, in via Bernascone 18.

In Lombardia, insieme a quelli di Como, Milano, Monza e Oriocenter, l’Emporio rappresenta il luogo in cui l’azienda parla di sé attraverso un percorso tra sapore e sapere. Il sapore è quello dell’Olio Carli, da sempre fiore all’occhiello dell’azienda ligure, ma anche quello delle numerose specialità gastronomiche. Il sapere è quello della famiglia Carli che, da oltre un secolo di storia, ha saputo mantenere, con coerenza e rigore, un modo di lavorare che ancora oggi le permette di distinguersi sul mercato. La passione, la ricerca del perfetto equilibrio di gusto, l’assaggio sapiente, la qualità senza compromessi e senza intermediari fino al cliente, sono in Fratelli Carli abilità di famiglia da quattro generazioni.

Sugli scaffali degli Empori trovano posto oltre al celebre Olio Carli (di Oliva o Extra Vergine), tonno bianco, verdure sott’olio, olive, peperoncini ripieni, pesto e sughi pronti, pasta fresca, liscia o ripiena, tortini freschi salati che cambieranno nel corso dell’anno a seconda della verdura di stagione disponibile. E poi ancora vini, aceti, creme di frutta. Per finire, cosmetici e saponi a base di olio d’oliva.

Venite a trovarci.