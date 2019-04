L’onorevole Invidia in visita all’ospedale

Visita del Deputato del M5S Niccolò Invidia all’ospedale di Saronno.

Il portavoce del Movimento ha avuto modo di incontrare rappresentanti del personale medico ed infermieristico affrontando con loro alcuni punti importanti riguardo la carenza del personale costretto a turnazioni pressanti che rendono il loro lavoro ancora più difficile.

«Servono assunzioni e migliori condizioni lavorative – afferma Invidia- trarrò le mie conclusioni e porterò in Commissione Affari Sociali i punti problematici della realtà ospedaliera del nostro territorio che inevitabilmente va a ripercuotersi sulla serenità dei cittadini che devono trovare in questo settore tutte le riposte necessarie ai loro bisogni».

La visita al nosocomio saronnese di Niccolò Invidia rientra nel giro programmato dal portavoce nei vari ospedali della provincia di Varese. «Doverosa da parte nostra come portavoce una particolare attenzione alle questioni dei nostri territori. Io sono nato a Varese e cresciuto a Luino, sono molto legato a questi luoghi e come parlamentare faccio tutto il possibile per mettermi a disposizione del Paese ma anche della comunità della nostra provincia» conclude Invidia.