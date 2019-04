Loredana Bertè, la “regina del rock” infiamma l’Apollonio

Una bella atmosfera quella che si respirava ieri sera al teatro varesino. Quando Loredana Bertè ha fatto la sua comparsa, il pubblico l’ha accolta tra applausi e urla, dimostrando tutto l’affetto e la stima per la “regina del rock”. Poltrone occupate in ogni settore, il fermento di vedere lo show della cantante era palpabile, tanto che il teatro ha registrato sold out in prevendita.

Il concerto inizia intorno alle 21 e 15 e quando si alza il sottile sipario lei è al centro del palcoscenico. Cappelli lunghi, azzurri, lasciati sciolti, look sanremese con vestito nero a coda e stivaletti, la Bertè sembra una guerriera pronta ad usare la canzone per raccontare la cantante e la donna che è stata e che è oggi.

Sullo sfondo scorrono immagini, frame di video musicali del passato, foto in bianco e nero, un video registrato dall’amica Asia Argento o le strade di Napoli quando intona “Buongiorno anche a te” scritta per lei dal collega Pino Daniele. Per il resto, la scenografia è semplice e sono per lo più giochi di luci a corredare lo show.

D’altronde la regina resta lei, Loredana Bertè, la cantante che ha fatto della canzone un inno alla libertà. Grinta da vendere e attitudine alla provocazione, sulle note del brano LiBertè, si presenta con addosso una camicia di forza mentre decide di aprire lo spettacolo con una grande scritta contro il bullismo.

Per il resto, lo spettacolo scorre tra le canzoni. Quelle del nuovo album che, tra l’altro, vede la collaborazione con l’autore di Varese Fabio Ilacqua e del produttore di Gallarate, Luca Chiaravalli, ma anche quelle storiche. Si parte con “Maledetto Luna Park”, “Il mare d’inverno” e “Babilonia”.

«Sono davvero felice di essere qui. Ci tenevo, non ci avrei rinunciato per nessun motivo, vi adoro», dice al pubblico scusandosi per aver posticipato la serata (inizialmente era per il 6 aprile).

Introduce poi “Strade di fuoco”, “Mi manchi”, “Messaggio dalla luna” ricordando le collaborazioni con Ivano Fossati o Mario Lavezzi. La collega Aida Cooper (con lei in questo tour) invece, rende omaggio a Mia Martini con il brano “Inno”. Sul finale arrivano i grandi successi “Non sono una signora”, “Sei bellissima”, il pezzo cantato all’ultimo festival di Sanremo “Non ti dico no”, “E la luna bussò”, “In alto mare”, “Gira ancora”.

Il pubblico è soddisfatto, l’acclama a gran voce. Una signora le urla «Sei unica». Loredana Bertè si ferma per un secondo, la guarda e le dice, «Anche tu».

