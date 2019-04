I “Play the Game” arrivano alla Manara per un weekend di sport

Sarà un weekend pieno di sport quello che sta per iniziare a Busto Arsizio. Sabato e domenica la piscina Manara si animerà infatti con gli atleti di Play the Game. «Siamo particolarmente orgogliosi e onorati che queste iniziative arrivino finalmente anche a Busto -dice l’assessore Gigi Farioli- e che soprattutto la nostra città si inserisca nel circuito di Special Olympics».

Nell’anno in cui si sono svolti i giochi ad Abu Dhabi con l’Italia ai quali l’Italia ha partecipato con 115 atleti portando a casa 21 ori 41 argento e 45 bronzo, inizia così il lungo percorso di appuntamenti estivi dedicati alla sensibilizzazione del territorio per promuovere la cultura dell’inclusione della diversità. «I Play the Game vengono fatti per permettere anche a chi non ha partecipato alle competizioni internazionali di competere a gare -spiega Giulio Velati, direttore Special Olympics Lombardia- e siamo molto contenti di essere arrivati anche a Busto Arsizio».

Se infatti a Vergiate si disputeranno le competizioni di bocce, a Busto arriveranno i nuotatori. Tra atleti e allenatori le vasche dalla Manara saranno affollate da 150 persone con due giornate di gare. Sabato 6 aprile l’appuntamento è dalle 13 alle 17 con le fasi preliminari mentre domenica 7 le gare si svolgeranno dalle 9.30 alle 16.

«Play the game rappresentano un incredibile elemento di inclusione sociale -spiega l’assessore Miriam Arabini- perchè nessuno è escluso e non c’è nessun limite alla disabilità. Siamo quindi molto contenti che arrivino all’interno di una piscina in cui operano già tre associazioni in questo campo». «Una gara dove tutti sono vincitori -dice Velati- e dove in tanti anni non ho mai visto un bambino che non fosse sorridente». Un primo passo che mette la città all’interno del circuito con un obiettivo ancor più ambizioso: quello dei mondiali del 2020 che potrebbero arrivare in provincia.