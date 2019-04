Primo match point per la Castellanzese

Penultima giornata di campionato per il Girone A di Eccellenza che andrà in scena lunedì 22 aprile alle ore 15.30.

Primo match point campionato per la Castellanzese, che vincendo al “Provasi” contro il Verbano festeggerebbe la promozione in Serie D. Rossoneri che però hanno bisogno di punti per assicurarsi i playoff. Il Fenegrò spera in un passo falso dei neroverdi, ma prima dovrà vincere a Sesto Calende contro una Sestese tranquilla a metà classifica.

Spareggio in zona playoff al “Mari” tra Legnano e Varesina, mentre Busto 81 ha già messo tre punti in tasca battendo nell’anticipo di giovedì 3-1 l’Accademia Pavese; per i bustocchi doppietta di Berberi e gol di Palumbo.

Resta un grande punto di domanda sulla disputa di Varese – Mariano a causa della crisi società biancorossa, mentre in zona salvezza è ancora tutto aperto.

L’Union Villa cercherà tre punti a Milano contro l’Alcione per migliorare il più possibile la propria classifica e tenersi alle spalle il Vigevano, impegnato a Lazzate contro l’Ardor. La Castanese dovrebbe avere vita più facile sul campo del già retrocesso Ferrera Erbognone.