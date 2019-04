Quattro ragazzi di Gallarate sulla Papamobile di Francesco

Una mattina speciale per quattro ragazzi di Gallarate: a Roma hanno percorso tutta Piazza San Pietro in papamobile insieme a Papa Francesco, prima che iniziasse l’Udienza generale.

Galleria fotografica Quattro ragazzi di Gallarate sulla papamobile con Papa Francesco 4 di 5

I quattro – Leonardo Corbo, Nicolò Barbini, Giorgia Bardelli, Simone Micalizzi – fanno parte del gruppo della Comunità Pastorale San Cristoforo al pellegrinaggio diocesano dei preadolescenti che riceveranno la professione di fede, insieme all’arcivescovo monsignor Mario Delpini.

della C.P. San Cristoforo.

«Il mercoledì in occasione del pellegrinaggio è prevista, ogni anno, la partecipazione all’Udienza con il Papa» racconta don Luca. «Ci siamo prepararti per prendere , per un regalo della Fom ci hanno invitato sul sagrato, dando occasione di partecipare pèiù da vicino. In più quando è uscita la Papamobile un addetto alla sicurezza ha chiesto quattro ragazzi. Quando poi li abbiamo visti sulla papamobile non ci si voleva neanche credere».

I ragazzi hanno tredici anni, preadolescenti. «Eravamo già emozionati perché avevamo il posto sul sagrato molto vicino» racconta Leonardo. «Quando ci hanno chiamato non sapevo neanche cosa dovevamo andare a fare». Vi siete scambiati qualche parola con Papa Francesco? «Sì, ci siamo salutati. A me ha detto che mi ha scambiato per un universitario, perché sono alto un metro e ottanta. Poi l’abbiamo invitato a Gallarate per una Messa e un aperitivo» continua, quasi rendendo esplicita quella vicinanza umana che ispira Papa Bergoglio.

L’attraversamento della piazza è un’esperienza particolare non solo per la presenza del Papa: «Sulla macchina arrivavano pacchi di lettere, foulard… noi li passavamo agli addetti alla sicurezza»

Nella foto di gruppo qui sopra si verde Papa Francesco con il gruppo di preadolescenti della CP San Cristoforo accompagnati da don Luca Corbetta, insieme alla delegazione della FOM con il direttore don Stefano Guidi.