Parte da piazza san Pietro la fiaccola per Lonate

Partono da Roma ragazzi e ragazze dell’oratorio di Lonate Pozzolo, impegnati in una fiaccolata di quattro giorni, dalla città eterna alla brughiera.

Dopo l’arrivo martedì sera, baciato da pallido sole primaverile, nella mattina di mercoledì hanno partecipato all’udienza papale (c’erano anche i ragazzi di Gallarate, quattro invitati anche sulla papamobile) e da piazza San Pietro hanno portato via la fiaccola già accesa, che arriverà fino all’oratorio di Lonate, di cui quest’anno si celebra il 50esimo.

Nel pomeriggio di oggi, alle 14, è prevista la partenza ufficiale della fiaccolata in direzione per Viterbo. «I ragazzi percorreranno questa tappa correndo a piedi 250m a testa a rotazione». Giovedì 25 la tappa vedrà poi la carovana risalire la penisola fino a Pisa. In quest’occasione i partecipanti percorreranno in bicicletta un chilometro alla volta, sempre dandosi il cambio. Nella terza tappa (venerdì 26) i ragazzi percorreranno in bicicletta il tragitto da Pisa a Piacenza.

Infine sabato 27 aprile ci sarà la tappa conclusiva di questo lungo percorso che riporterà la carovana a Lonate Pozzolo, attraversando la pianura padana. L’arrivo è previsto per le ore 19.