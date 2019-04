Ruba un paio di scarpe: arrestato e processato per direttissima

Nella serata di venerdì 26 aprile i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gallarate hanno arrestato per rapina un 38enne italiano di Induno Olona.

Poche ore prima l’uomo era infatti entrato nel negozio di scarpe “Pittarosso” di Viale Milano a Gallarate e si era impossessato di un paio di sneakers “Puma” tagliandone la placca antitaccheggio per oltrepassare la barriera delle casse senza far scattare l’allarme. Il giovane era già entrato nell’esercizio commerciale una prima volta insieme alla sua fidanzata, S.M. di 27 anni, per un primo giro di “ricognizione”, ritornando poco dopo da solo per rubare le scarpe, lasciando la compagna all’uscita. Gli strani movimenti della coppia sono stati però notati dai dipendenti del negozio che quindi hanno chiamato i Carabinieri.

Il furto si è trasformato in rapina quando il giovane, per darsi alla fuga, ha strattonato uno dei dipendenti che aveva provato a fermarlo all’uscita. La pattuglia dei Carabinieri, intervenuta nell’immediatezza, ha bloccato la coppia che stava scappando per le vie della città. L’uomo è stato arrestato e, nella mattinata di sabato, sarà processato con il rito direttissimo presso il Tribunale di Busto Arsizio. La ragazza, trovata in possesso di un coltellino svizzero, è stata denunciata in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere.