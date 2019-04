Scoprire i tesori del Fai nel lunedì di Pasquetta

Le giornate di festa in primavera sono un’ottima occasione per scoprire i Beni Fai di casa (vedi il programma per Monastero di Torba, Villa Panza e Villa dalla Porta Bozzolo) o anche quelli fuori porta, da raggiungere per una breve gita in giornata.

Proprio nel lunedì di Pasquetta (il 22 aprile) il Fai propone diverse iniziative tra arte e natura, rivolte a grandi e piccini, come colazioni sull’erba, giochi per ogni età, speciali visite guidate, passeggiate e laboratori.

PALAZZINA APPIANI

presso Arena Civica di Parco Sempione, a Milano

Per il Lunedì dell’Angelo, la Tribuna Reale di Napoleone nell’Arena Civica di Parco Sempione offre come alternativa alla classica gita fuori porta un momento di relax tra arte, cultura e natura, alla scoperta di un lato inedito della città. Dalle ore 12 alle 15 si potrà gustare open air sul loggiato o sulle gradinate il tradizionale picnic di Pasquetta, scegliendo tra differenti proposte gourmet. I volontari FAI saranno a disposizione per raccontare la bellezza e i segreti celati nel Bene.

Un apposito spazio per i più piccoli sarà dedicato al disegno e alle attività creative a tema pasquale. L’accesso è fino a esaurimento posti ed è quindi consigliata la prenotazione scrivendo a faiappiani@fondoambiente.it oppure 3471552920.

VILLA FOGAZZARO ROI

via Fogazzaro 14, Oria Valsolda (CO)

Un’intera giornata di relax tra natura e cultura, nella bellezza del giardino di Villa Fogazzaro Roi, affacciato sul Lago di Lugano. Oltre al tradizionale picnic con prodotti a chilometro zero e specialità del territorio, nell’orto sarà allestita un’area dedicata alla lettura e alla consultazione di una piccola selezione di libri di poesia per adulti e bambini.

Nel corso di tutta la giornata sarà possibile partecipare a visite guidate all’interno della villa, accompagnate dalla lettura delle pagine più suggestive di Piccolo mondo antico, il celebre romanzo di Antonio Fogazzaro qui ambientato.

Le visite si susseguiranno dalle 11 alle 16.30.

Evento realizzato con il Patrocinio del Comune di Valsolda.

Per informazioni e prezzi faifogazzaro@fondoambiente.it oppure 0344 536602 – 335 7275054.