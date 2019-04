A Pasquetta la Caccia al tesoro è botanica

Trascorrere il pomeriggio di Pasquetta con i bambini nel parco di due ville prestigiose gestite dal Fai, immersi nella bellezza di arte e natura secolari, divertendosi.

VILLA PANZA

piazzale Litta 1, a Varese

La proposta per lunedì 22 aprile a partire dalle ore 15, è quella di una speciale “Caccia al tesoro botanica” alla scoperta della storia della villa e del suo giardino romantico. Gli indizi botanici disseminati nel parco sveleranno ai partecipanti la maestosa bellezza di alberi secolari.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi della rassegna “Collezione Panza Kids”, il ciclo di laboratori creativi per bambini che esplorano i diversi linguaggi dell’arte contemporanea

L’evento è organizzato con il Patrocinio di Provincia di Varese e Comune di Varese.

Per maggiori informazioni e prezzi: 0332 283960 oppure faibiumo@fondoambiente.it.

VILLA DALLA PORTA BOZZOLO

Casalzuigno

In collaborazione con il circuito Grandi Giardini Italiani, Villa Della Porta Bozzolo organizza per il giorno di Pasquetta una caccia al tesoro botanica, alla scoperta delle meraviglie che popolano il suo parco, come la collezione di oltre 500 varietà di rose antiche. Dal parterre all’italiana attraverso il roseto, il frutteto a spalliera e il grande teatro verde che fa da quinta scenografica alla villa, i piccoli partecipanti alla caccia al tesoro potranno andare alla ricerca degli indizi botanici disseminati in giardino.

Durante tutti i giorni di festa (oltre che a Pasquetta anche 25 aprile, 2 giugno e 15 agosto), si potranno anche effettuare visite guidate alla villa e al giardino, partecipare a giochi e laboratori creativi per bambini e concedersi un picnic sul prato.

È possibile, su prenotazione, acquistare squisiti cestini pic-nic preparati dal ristorante “I Rustici”.

L’evento è organizzato con il Patrocinio di Provincia di Varese e Comune di Casalzuigno.

Per informazioni, prezzi e prenotazioni: tel. 0332 624136 – faibozzolo@fondoambiente.it