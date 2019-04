Giochi a squadre, picnic e passeggiate all’ombra della Torre

Nei giorni di festa di Pasquetta, 25 aprile e 2 giugno il Monastero di Torba propone a grandi e piccini la possibilità di trascorrere delle giornate divertenti immersi nella bellezza dell’arte e della natura tra giochi, passeggiate a piedi o in bicicletta e speciali visite guidate.

LUNEDÌ 22 APRILE

Nello splendido scenario del monastero i visitatori potranno trascorrere la giornata di Pasquetta all’insegna del relax e del divertimento. Il grande prato all’ombra dell’imponente torre è il posto ideale per un picnic, che non preveda l’accensione di fuochi, gustando il pranzo al sacco portato da casa o, su prenotazione, acquistando squisiti cestini preparati dal ristorante “La Cucina del Sole” (cestino da picnic: panino, frutto, acqua; cestino comfort: primo piatto, frutto, acqua, caffè).

Alle ore 14.30, per chi ama camminare nella natura, prenderà avvio dal monastero una passeggiata lungo la ciclopedonale che costeggia il fiume Olona e che condurrà gli ospiti fino al borgo di Castiglione Olona, la celebre “isola di Toscana” in Lombardia (un percorso in piano di circa 4 km).

Inoltre, alle 11 e alle 15 saranno organizzati giochi a squadre all’aria aperta e per tutta la giornata visite guidate permetteranno di scoprire la storia millenaria di questo incantevole luogo.

25 APRILE E 2 GIUGNO

Appuntamento con gli “Antichi mestieri”, per conoscere i segreti e sperimentare le attività e le arti manuali di una volta con la sapiente guida di esperti artigiani.

Le attività sono organizzate con il Patrocinio di Provincia di Varese, Comune di Gornate Olona e Comune di Castelseprio.

Per maggiori informazioni e prezzi scrivere a faitorba@fondoambiente.it oppure 0331.820301 – 328.8377206