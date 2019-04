Seconda e Terza Categoria, nessuno esulta

(Foto Facebook – ASD San Michele Calcio)

Restano ancora aperti i discorsi per festeggiare nei due gironi di Seconda Categoria e in Terza. Manca poco a Nfo Ferno, San Michele e Malnatese, ma le inseguitrici non demordono.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Mancano ancora due giornate alla fine del campionato, ma già il recupero a cavallo di Pasqua potrebbe decretare il verdetto sul primo posto. Dopo la vittoria 2-1 in rimonta a Lonate Pozzolo, la Nuova Fiamme Oro Ferno potrebbe esultare sabato 20 aprile con un successo contro l’Arnate e una non vittoria dell’Olgiatese sul campo della Crennese Gallaratese. Olgiatese capace di vincere 2-1 contro il Gorla Minore, Crennese Gallaratese vittoriosa invece 2-0 in casa del Borsano. Pro Juventute che blinda i playoff con il 6-1 sull’Airoldi, Bienate Magnago che invece pareggia 2-2 sul campo della Beata Giuliana. La Rescaldinese riapre i giochi retrocessione superando 2-1 l’Arnate, anche per il pareggio 1-1 della Virtus Cantalupo e Samarate e del Canegrate in casa della Kolbe.

CLASSIFICA: Nfo Ferno 61; Olgiatese 58; Bienate Magnago, Crennese Gallaratese 52; Pro Juventute 50; Gorla Minore, Lonate Pozzolo 44; Beata Giuliana 42; Arnate 36; Borsanese 34; Samarate 30; Kolbe 37; Canegrate 24; Airoldi 23; Virtus Cantalupo 22; Rescaldinese 20.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

La Sommese batte 1-0 il San Michele e rinvia la festa dei gialloneri varesini. Il Bosto sfrutta l’occasione e si porta a -3 vincendo 3-1 ad Albizzate. Sarà decisiva all’ultima giornata la sfida del San Michele contro la Cuassese, che si gioca un posto ai playoff dopo la vittoria 4-0 contro il Sumirago. Pareggio 2-2 per il Lonate Ceppino a Caravate, il Cairate tiene aperti i giochi per gli spareggi promozione battendo 1-0 contro l’Aurora Induno. La Calcinatese rifila un 4-2 al Ceresium Bisustum, il Buguggiate passa 4-1 a Ternate mentre termina 1-1 tra Laveno Mombello e Lavena Tresiana.

CLASSIFICA: San Michele 66; Bosto 63; Lonate Ceppino 59; Sommese 58; Cuassese 55; Cairate 52; Ceresium Bisustum 44; Buguggiate 39; Aurora Induno 36; Caravate 35; Calcinatese, Laveno Mombello 32; Ternatese 20; Lavena Tresiana 19; San Luigi Albizzate 16; Sumirago 15.

TERZA CATEGORIA

Un bel 6-2 al Casbeno e la Malnatese si avvicina a festeggiare il ritorno in Seconda, anche perché il Coarezza pareggia 2-2 contro l’Angerese. La France Sport vince 5-3 sul campo dell’Olona, la Jeraghese supera 5-1 contro il Don Bosco mentre l’Eagles pareggia 2-2 contro il Rancio. La Valcuviana rifila un pesante 10-1 al Molde, il Pro Cittiglio ha la meglio 3-1 sulla Casport, ritrova il successo la Casmo: 2-1 a Travedona contro il Fulcro.