Torna il pranzo di Pasqua solidale con Exodus

Torna anche quest’anno il tradizionale Pranzo di Pasqua per chi è solo e per chi vuole condividere un momento di solidarietà con chi si trova in difficoltà.

Lo propone, con il coinvolgimento di tante persone diverse, Exodus: come sempre l’appuntamento sarà, nel giorno di Pasqua, alle 13 al Centro Parrocchiale Paolo VI di via Bachelet 9 a Madonna in Campagna a Gallarate.

Sono ormai passati vent’anni dal primo pranzo di Natale, affiancato dopo poco da quello per la ricorrenza pasquale: da allora la tavola si è allargata ogni anno, come per un benefico contagio che ha raggiunto tante persone, offrendo loro la possibilità di trascorrere le festività in un’atmosfera di gioia e di amicizia.

Persone di età, lingue, tradizioni e religioni diverse: una grande famiglia che celebra la propria umanità, riconoscendosi innanzitutto donne e uomini uniti dalla condivisione del cibo e di una giornata di gioia.

Ai pranzi di 4exodus non serve iscriversi, basta esserci e verrà aggiunto un “posto a tavola”.

Per collaborare come volontario è invece importante segnalare la propria disponibilità chiamando lo 0331200098 oppure scrivendo a info@4exodus.it

«Ogni anno i numeri sono in crescita» spiega Roberto Sartori, responsabile cooperativa 4exodus. «A Natale si sono registrati oltre trecento presenze tra ospiti, volontari ed operatori. Questa significativa partecipazione ci fa capire quanto bisogno ci sia nella nostra città, ma fa anche emergere la disponibilità e la ricchezza del nostro territorio, visto la sempre nutrita presenza di volontari per dare una mano».