Treni, una mattinata di ritardi

Mattinata difficile per chi viaggia sui treni pendolari della provincia di Varese con ben tre direttrici che presentano problemi. Per seguire la circolazione in tempo reale è possibile cliccare qui.

LAVENO-VARESE-SARONNO-MILANO

Il treno 1011 (MILANO CADORNA 06:09 – LAVENO MOMBELLO FN 07:53) oggi terminerà il viaggio nella stazione di VARESE-CASBENO, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

TREVIGLIO-MILANO-VARESE

Il treno 23004 (TREVIGLIO 05:40 – VARESE 07:47) è partito con 14 minuti di ritardo, perché è stato necessario effettuare operazioni di manutenzione straordinaria in seguito ad un guasto che si è verificato al momento della partenza.

SARONNO-MILANO-LODI

Il treno 23192 (MELEGNANO 07:53 – MILANO BOVISA 08:39) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

I viaggiatori diretti a MILANO BOVISA possono utilizzare il treno 23194 (MELEGNANO 09:53 – MILANO BOVISA 10:39).