Un etto di cocaina in casa, arrestato spacciatore

Un arresto e una denuncia nei giorni scorsi, da parte del Commissariato di Gallarate, contro due spacciatori.

A seguito di perquisizione domiciliare, è stato arrestato il cittadino turco A. P., di circa 45 anni, coniugato, con due figli minori, di professione operaio, per detenzione ai fini di spaccio di grammi 105 di cocaina.

Lo stupefacente è stato rinvenuto suddiviso in nr. 3 separati involucri, nella cantina di pertinenza della sua abitazione.

Su disposizione del P.M. dott.ssa Flavia Salvatore, tenuto conto del suo stato di incensurato, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di residenza a Gallarate. Il GIP del Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto confermando che lo stesso rimanesse in regime di arresti domiciliari.

Non è andata meglio per A.D.O., 34enne nigeriano trovato in possesso di 33 grammi di marijuana già confezionata in quindici dosi, che è stato denunciato a piede libero.