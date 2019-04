Uyba, tie-break vincente alla prima dei playoff

In un PalaYamamay pieno solo a metà, la UYBA inizia i playoff con una vittoria per 3-2 (22-25, 25-17, 25-20, 19-25, 15-12) contro il Saugella Team di Monza.

Quella che potrebbe essere l’ultima partita dell’anno al PalaYamamay (ricordiamo che gara 2 ed eventuale gara 3 si giocheranno alla Candy Arena) si apre con un minuto di silenzio per ricordare Cesare Cadeo, grande appassionato di pallavolo e molto vicino al mondo della UYBA e grande amico del presidente Giuseppe Pirola.

Gennari e compagne soffrono un po’ nel primo parziale che viene vinto da Monza, poi dominano il secondo e il terzo approfittando anche molto degli errori delle avversarie che appaiono un po’ scomposte e non trovano varchi per fare punto. Le farfalle buttano poi via il quarto, portando la partita al tie-break e complicandosi un po’ la vita per gara 2, dove sono costrette a vincere tre set per chiudere la pratica e passare subito alle semifinali.

Mencarelli preferisce schierare Meijners come opposto e l’olandese non lo delude, segnando addirittura 33 punti (1 ace, 3 muri, 51% positivo). Dopo di lei Herbots, nominata dai tifosi come migliore farfalla dell’anno, segna 13 punti, in una serata per lei un po’ difficile e a tratti sottotono. Da sottolineare i 5 muri di Bonifacio, che anche questa sera è una delle più brillanti in campo. Dall’altra parte della rete Orthmann chiude con 30 punti (5 ace dei 9 totali di squadra e 2 muri).

Gara 2 si giocherà sabato 13 alle ore 20:30 alla Candy Arena di Monza.

LA PARTITA – Mencarelli schiera in campo Orro in regia, Meijners opposto, Gennari e Herbots in attacco, Bonifacio e Samadan al centro, Leonardi libero.

Il primo set si apre in equilibrio (4-4), poi Monza prova a mettere il turbo e va a +3 (5-8). Le padrone di casa però non si scompongono e rimangono in scia (16-18) in una partita che promette molto spettacolo e tanta battaglia. Le brianzole però suonano la carica e sul 20-23 Mencarelli ferma il gioco a scopo precauzionale. Il muro di Melandri segna il 20-24 ma le biancorosse reagiscono e annullano due palle set alle avversarie (22-24 e time out Falasca). Al rientro in campo l’attacco di Orthmann segna il 22-25.

Il secondo parziale vede il vantaggio iniziale per 3-5 di Monza. L’ace di Meijners porta la UYBA a +1 (8-7) e il murone di Orro allunga, costringendo Falasca al time out. Al rientro in campo le farfalle provano a spiccare il volo e vanno a +5 (13-9), approfittando di una serie di errori delle avversarie che sono in campo piuttosto scomposte (secondo time out per la panchina di Monza). Il vantaggio delle padrone di casa aumenta mentre Ortolani e compagne non trovano una reazione (21-15). L’attacco di Herbots e il murone di Orro chiudono il set 25-17.

Il terzo set si apre con le biancorosse avanti 9-4. Questa volta però Ortolani e compagne sembrano reagire e sull’11-9 Mencarelli ferma il gioco. Al rientro in campo la Saugella trova il pareggio (12-12). Sul 19-16 coach Falasca ferma il gioco. In campo tanto spettacolo ma Monza sbaglia tanto, mentre la UYBA ne approfitta. Chiude il set l’attacco di Meijners 25-20.

Il quarto parziale inizia con le ragazze di coach Falasca che sembrano decise a provare a vincere il set e portare la partita al tie break (3-6). Ma ancora una volta i troppi errori e la scarsa incisività in attacco delle brianzole regalano alla UYBA il pareggio (7-7). Si continua con grande intensità e Monza torna in vantaggio (10-13 e time out per Mencarelli). Monza aumenta il suo vantaggio e si porta a +6 (12-18). Sul 13-19 Mencarelli fa entrare Grobelna su Herbots che sta sbagliando tanto. La UYBA subisce e sul 13-21 la panchina bustocca ferma il gioco con Mencarelli che prende da parte Orro e Musso che invece parla con la squadra. Sul 14-22 torna in campo Herbots. Sul finale Monza prima corre, poi sembra perdere un po’ la bussola e concede spazio alle padrone di casa (19-24). A chiudere i contri pensa Adams (19-25).

TIE BREAK – Azioni lunghe e spettacolari caratterizzano l’avvio di quinto set, dove Busto è avanti per 4-2. Si va al cambio campo sul 8-7 a favore delle padrone di casa. La UYBA tiene in mano le redini del set e vola sul 14-10. Monza annulla due match point alle biancorosse e Mencarelli ferma il gioco. Herbots chiude 15-12.

IL TABELLINO

Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Team Monza 3-2 (22-25, 25-17, 25-20, 19-25, 15-12) UYBA: Piani ne, Peruzzo ne, Herbots 13, Grobelna, Gennari 13, Cumino ne, Orro 4, Leonardi (L), Bonifacio 9, Meijners 33, Berti ne, Samadan 10, Botezat.

Saugella Monza: Ortolani 9, Arcangeli (L), Balboni, Devetag, Adams 10, Hancock 3, Begic 11, Buijs, Orthmann 30, Facchinetti, Bianchini 4, Bonvicini (L2) ne, Melandri 8.

Arbitri: Rapisarda Daniele, Curto Giuseppe.

Note. Busto: ace 3, errori 10, muri 13. Monza: ace 9, errori 10, muri 8. Durata set. 28′ 23′ 27′ 30′ 17′. Spettatori 2357.

Gli altri risultati di gara 1

Bosca San Bernardo Cuneo – Imoco Volley Conegliano 0-3

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara 3-0

èPiù Pomì Casalmaggiore – Savino del Bene Scandicci 1-3