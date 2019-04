“Il vagone piombato” mette in guardia dagli errori del passato

Il Gruppo Alpini e la Pro Loco di Cardano al Campo invitano venerdì 5 aprile 2019 alla presentazione del libro “Il vagone piombato”, alla presenza dell’autore Matteo Maggioni.

L’appuntamento è in Sala Spadolini, via della Torre 2, Cardano al Campo, alle 20.45.

“Il vagone piombato. Le radici dell’odio dall’Europa al Medio Oriente” sarà l’occasione per una riflessione guidata dall’autore sulla Memoria Storica per non ripetere gli errori del passato