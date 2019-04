Viggiù, un borgo tutto da scoprire e da gustare

Sono aperte le iscrizioni per la terza edizione di “Mangia e gusta a Viggiù”, un itinerario enogastronomico e culturale che domenica 5 maggio porterà i partecipanti a scoprire questo incantevole borgo della Valceresio in 10 golose tappe.

Un itinerario di 8 chilometri da percorrere a piedi camminando tra inaspettati paesaggi naturali e angoli ricchi di storia, arte e cultura del “borgo degli scultori”, gustando la cucina locale a “km zero”.

Per partecipare all’iniziativa organizzata dalla Pro loco di Viggiù occorre prenotarsi compilando il modulo di iscrizione già in distribuzione presso alcuni negozi ed esercizi commerciali del paese (Reale Collection, P.zza XX Settembre 4, a Viggiù – Cartoleria Tre B, Via Roma 104, Viggiù – Central Bar, Via Roma 56, Viggiù – Bar My Coffee, Via Volpinazza 4, Baraggia – Trattoria Delizia, Via Madonnina 1, Baraggia). E’ possibile anche telefonare al numero 349 8013490 oppure inviare una e-mail a: prolocodiviggiu@comune.viggiu.va.it

E’ infine possibile iscriversi la mattina stessa dell’iniziativa, anche se per la buona riuscita della manifestazione (sempre molto partecipata) gli organizzatori consigliano di prenotarsi prima.

Il costo di partecipazione è di 20 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 3 anni la partecipazionhe è gratuita.

La manifestazione si terrà anche in caso di cattivo tempo.