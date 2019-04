Volevano far entrare in Italia ragazzine minorenni: un arresto e due respingimenti

Fermati a Malpensa mentre tentavano di portare in Italia ragazzine minorenni dal Ghana.

La Polizia di Frontiera dell’aeroporto ha individuato un uomo e due donne grazie al controllo delle rotte e delle liste passeggeri: in particolare lunedì 1° aprile l’attenzione si è focalizzata su un volo della compagnia AirItaly in arrivo da Lagos-Accra.

Al gate di sbarco del volo un cittadino ghanese, regolarmente residente in Germania, è stato arrestato dopo essere stato colto nel tentativo di favorire l’ingresso clandestino di tre cittadine ghanesi, fra le quali due minori, rispettivamente di 12 e 13 anni.

L’uomo ha esibito agli operatori, oltre il proprio passaporto, i documenti della donna e delle due minori, una presentata come propria figlia e l’altra come figlia della donna, dichiarando che quest’ultima era una sua conoscente incontrata in aeroporto in Ghana. I documenti esibiti erano passaporti tedeschi, ma né la donna né le minori erano in grado di parlare e comprendere la lingua tedesca, nonostante il cittadino ghanese continuasse ad intromettersi e cercare di rispondere al posto delle tre. I successivi controlli hanno confermato i primi sospetti: i documenti delle tre donne erano in realtà appartenenti ad altre persone, come confermato dalle stesse che fornivano nella circostanza le vere generalità.

La successiva perquisizione ha, inoltre, permesso di rinvenire, occultati nel bagaglio a mano dell’uomo altri 7 documenti, tutti autentici, di cui tre a dire dello straniero appartenenti ai propri figli, mentre degli altri 4 non sapeva dare spiegazioni in merito al possesso. Tutti i documenti rintracciati non sono risultati smarriti o rubati. Sul medesimo volo veniva, inoltre, rintracciata e controllata separatamente una cittadina ghanese munita di passaporto e permesso di soggiorno tedesco falsi; da una attenta verifica del biglietto aereo e della relativa prenotazione emergeva che la donna si era registrata allo scalo di partenza insieme con l’arrestato e che il biglietto era stato acquistato con la medesima carta di credito.

L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Busto Arsizio su disposizione del P.M. in turno, mentre le due donne sono state respinte verso il luogo di provenienza ed imbarcate sul volo diretto ad Accra e le due minori accompagnate, di intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, presso una comunità.