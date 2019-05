Al Manzoni l’omaggio ai Pink Floyd

La band lombarda IF – Pink Floyd Tribute Band prosegue il tour 2019 The Bright Side of the Moon e sarà sul palco del Manzoni la sera di sabato 18 maggio alle ore 21. Lo show rende omaggio alla straordinaria missione che portò l’uomo alla conquista della luna, l’impresa di maggior successo mai compiuta dal genere umano.

Non si tratta di un documentario, né di un lungometraggio, ma è una vera e propria esperienza di full immersion multimediale. Al centro dello spettacolo è la vicenda più affascinante e controversa di sempre, alle prese da cinquant’anni con il movimento complottista che pone ancora la stessa provocatoria domanda: siamo davvero arrivati sulla luna? Realtà o finzione, la risposta non conta quando si è avvolti dalle sonorità intense e provocanti dei Pink Floyd, che sembrano provenire dallo stesso profondo spazio siderale attraversato dalla missione Apollo 11.

Titolo: THE BRIGHT SIDE OF THE MOON

Date: 18 maggio 2019 ore 21.00

Genere: concerto

Band: IF – Pink Floyd Tribute Band

Costo del biglietto: Euro 15 posto unico (spettacolo fuori abbonamento)

Botteghino: via Calatafimi, 5 – da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 19.00 – tel. 0331677961

Vendita biglietti online: www.cinemateatromanzoni.it