Alla scoperta del “mondo di cera”

Sabato 11 maggio, dalle 9 alle 18, il Factory Outlet della Cereria Bianchi, in via Vajone 2 a Galliate Lombardo, invita tutti al suo open day, per scoprire il suo lumnoso “mondo di cera”.

La giornata è dedicata a grandi e piccini, con la possibilità di trovare sconti su tutta l’esposizione e una selezione di prodotti per decorare gli spazi. Durante la giornata sarà anche possibile scoprire le novità del momento, i trend in fatto di candele e oggettistica per la casa.

E mentre i grandi possono lustrarsi gli occhi con tante candele colorate, profumate e di tutte le forme, i più piccoli possono partecipare ad alcuni interessanti laboratori gratuiti (iscrizione obbligatoria scrivendo a cereriabianchi@cereriabianchi.it).

Programma di intrattenimento

Dalle 10 alle 11, yoga per bambini da 5 a 7 anni, a cura di Kinder Yoga

“Storia di Banù e le emozioni: supereremo la paura”

Ilaria Sogliano e Luisa Maiolo insegnanti diplomate Aipy (associazione Italiana Pedagogia Yoga) programma di formazione approvato CSEN, ente di promozione sportiva riconosciuto CONI, propongono 2 laboratori per avventurarsi nel magico mondo dello yoga. Con “Storia di Banù e le emozioni: supereremo la paura” i bambini faranno un viaggio alla scoperta delle emozioni e di tutte le loro sfumature. Un fantastico mondo dove scopriranno anche gli strumenti che possono aiutare a governare e gestire le paure, in compagnia del piccolo unicorno Banù e della sua magica criniera.

Dalle 11:30 alle 12:30, yoga per mamme e bambini a cura di Kinder Yoga

“Alla scoperta del pianeta verde”

(Si consiglia abbigliamento sportivo)

Una leggenda narra che su un pianeta vicino alla terra vive un popolo in armonia con la natura e gli animali in questo modo l’aria è pulita e le persone vivono in pace e vanno d’accordo tra di loro. Secondo voi, quale sarà il loro segreto? Un laboratorio dedicato in cui le mamme accompagneranno i propri bambini a prendere consapevolezza del proprio corpo e delle proprie emozioni in modo divertente.

Dalle 15:30 alle 16:30, letture creative a cura della Proloco di Galliate Lombardo

“E la storia cominciò”

“Un libro è un’avventura straordinaria,

ti porta in cielo fra i castelli in aria.

Con mille storie, anzi, mille e una

e nella notte vola la luna.

Un libro è un mondo pieno di magia,

che ti rapisce e che ti porta via

e non ti lascerà fino al confine.

Che arriva dopo la parola fine”

Partendo dalle parole di questa canzone, utilizzando libri, oggetti e musica Miriam Falischia entra con i bambini nel fantastico mondo delle storie. Ogni racconto è un regalo che il narratore fa a chi ascolta e che permette di entrare in quella dimensione piacevole di partecipazione attiva da parte dei bambini.

E per finire, dalle 16 alle 18, merenda della nonna, con i dolci più classici, come ciambelloni, crostate, muffin che allieteranno la vista e il gusto anche dei bambini più esigenti (ma anche dei grandi più golosi)!

Durante tutta la giornata saranno distribuite gustosissime caramelle di Mera & Longhi e ci sarà una sorpresa speciale firmata Kids No Limits”.