Alla scoperta del Mulino del Trotto, tra storia e natura

Secondo appuntamento al Parco Valle del Lanza per domenica 26 maggio, con un percorso animato al Mulino del Trotto a Cagno (CO). Un evento inserito nel programma di iniziative che quest’anno affrontano la tematica del clima e dei suoi cambiamenti. Domenica, in particolare, sarà possibile scoprire come esso ed economia agricola hanno influito sulle produzioni del Mulino del Trotto.

Galleria fotografica Malnate - Valle del Lanza 4 di 17

Il Mulino del Trotto rientra nella tipologia ad acqua è la più antica conosciuta, così come il suo utilizzo per la macinatura dei cereali. L’attività del 26 maggio prevede quindi l’alternanza del racconto della storia del Mulino ad un’attività pratica, in cui adulti e bambini si cimenteranno nella macinatura dei cereali e nella realizzazione di un piccolo impasto.

Si darà avvio al pomeriggio con una breve passeggiata che seguirà, per un tratto, il corso del fiume Lanza, sfruttato, nei tempi passati, proprio per alimentare i mulini ad acqua costruiti lungo le sue rive. Si osserverà la roggia che, staccandosi da questo fiume, va ad azionare la ruota del Mulino del Trotto, eccezionalmente messa in funzione per l’occasione. Grazie alla collaborazione dell’attuale proprietario del mulino, oltre alla messa in funzione della ruota, si potrà visitare il locale della macina.

A questo punto si entrerà nel vivo delle attività: il racconto si sposterà, infatti, sulla lavorazione dei cerali, dalla mietitura alla macinatura. Nel mentre i partecipanti verranno invitati a sminuzzare alcuni chicchi di cerali con l’ausilio di pestelli, per poi passare all’impasto della farina così prodotta. Gli adulti aiuteranno i più piccoli in questa attività che si svolgerà in coppia.

Il ritrovo, presso il Mulino del Trotto, in Via Molino del Trotto a Cagno (CO), è fissato alle 14.30 (termine attività intorno alle 17.00). Saremo accompagnati da Archeologistics. Si consigliano calzature comode per la passeggiata lungo il corso del fiume Lanza. I materiali per l’attività pratica (cereali, pestelli e farina) saranno messi a disposizione dei partecipanti degli organizzatori. Per informazioni e prenotazioni: eventi@parcovallelanza.com / 328.8377206.

Tutti gli articoli sul Parco Valle del Lanza