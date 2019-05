“Alza i ciap” per tenere pulito il territorio

È un’importante iniziativa ecologica quella che si terrà domenica 26 maggio, ore 10:00 al Parco dei Platani di viale Lombardia a Castellanza.

“Alza i ciap” consiste in un SOS di umanità per contribuire alla pulizia del proprio paese tutti insieme passando dalle parole ai fatti.

A conclusione dell’evento, alle ore 12:00, presso “Delizie di Sicilia”, in via Cesare Battisti 32, ci sarà un aperitivo, per la raccolta fondi, al costo di 8 €. Per informazioni e prenotazioni: 3921688963 (Alex)