Antenna 3 e quel concerto dei Nomadi del 1984

“Ti ricordi quella sera?”: la storia dell’emittente televisiva Antenna 3 Lombardia è in mostra al Monastero di Cairate nell’arco di due weekend, dal 25 maggio al 2 giugno.

La mostra è proposta dall’associazione “Qualcosa per il Mondo – Nomadi fans club” di Fagnano Olona, in collaborazione con l’associazione Amici di Renzo Villa ed il patrocinio del Comune di Cairate.

L’inaugurazione è fissata per sabato 25 maggio alle 17.30, alle 21 si proseguirà (in auditorium) con la proiezione del Concerto dei Nomadi, filmato storico di Antenna 3 del 1984: sarà presente Beppe Carletti, cofondatore dei Nomadi insieme al mitico Augusto Daolio.

Il 26 maggio alle 16 l’incontro con Ettore Andenna “Ricordiamo quelle sere”.

L’1 giugno alle 21, sempre in auditorium, è prevista la proiezione del docufilm “Via per Busto 15 – la tv commerciale è nata qui”, con il regista Marco Pugno e l’associazione Amici di Renzo Villa.

La mostra propone video, giornali d’epoca, filmati, oggetti e apparecchiature d’epoca, dai tempi di Telealtomilanese e Antenna3 Lombardia.

Sarà aperra il sabato dalle 14 alle 18, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.