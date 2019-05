Autobus bloccato in via Mulini Grassi, intervengono i pompieri

Oggi, sabato 11 maggio, alle ore 9:30, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Varese, in via Mulini Grassi per il recupero di un autobus.

Un automezzo adibito al trasporto delle persone, è rimasto incastrato in uno dei tornati della via.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un’autogru, hanno trainato il veicolo liberando la strada.

La strada è un punto delicato, più volte mezzi pesanti sono rimasti bloccati sulle strette curve.