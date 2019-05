Barbara Carabelli è il nuovo sindaco di Carnago

Dalle elezioni comunali di Carnago esce un nuovo sindaco: s’impone alle urne Barbara Carabelli, candidata della civica Vivere Carnago e Rovate.

Carabelli ha ottenuto 1396 (facendo in particolare il pieno di voti a Rovate). Dante Castiglioni, candidato della Lega, ha ottenuto 1153 voti. Elena Castiglioni, candidata della lista dell’amministrazione uscente, ha chiuso a 932 voti.

«È stato ripagato l’impegno di 5 anni, i carnaghesi hanno apprezzato. Felicissima di questo risultato, sono commossa e contenta» ha commentato Carabelli. «Ringrazio i carnaghesi che hanno premiato le persone e non i simboli e tutto quello che abbiamo fatto».

«Buon lavoro a chi ha vinto, dimostrino di averlo meritato» dice Elena Castiglioni. Guadagna qualche posizione, a confronto con il 2014: «Rispetto a 5 anni fa rafforziamo la nostra posizione, abbiamo seminato bene in questi anni ma non è stato sufficiente. Faremo il nostro onesto lavoro di minoranza».