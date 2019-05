Bonsai in mostra nel municipio di Gallarate

Mostra di bonsai e suiseki domenica 5 maggio a Gallarate, a Palazzo Borghi, sede del municipio.

Il bonsai club Satsuki di Gallarate ha portato nel cortile coperto cinquantuno piante tra conifere e caducifoglie di vari stili, dall’eretto formale all’inclinato, allo stile a cascata.

Alle 9.30 si è tenuta inaugurazione del sindaco con taglio del nastro e rinfresco con i partecipanti. Ha preso la parola il presidente Claudio Palazzi che ha ringraziato il sindaco per aver messo a disposizione un bel posto come il Palazzo Borghi che valorizza ulteriormente la mostra di bonsai.

Nonostante il cattivo tempo, molti sono stati i visitatori. Le mostre di bonsai durano di solito un solo giorno, per non “provare” troppo le piante. E visto l’interesse, il sindaco ha confermato la disponibilità per altri eventi per i prossimi anni.