Buona scuola 2019: a chi spetta e come presentare la domanda

Ammonta a 23 milioni di euro il fondo per il Buono Scuola elargito dalla Regione Lombardia anche quest’anno a sostegno degli studenti che frequentano una scuola primaria o secondaria che preveda una retta di iscrizione. Il contributo riconosciuto può variare dalle 300 ai 2000 euro l’anno, e le domande vanno presentate entro le ore 17 del 14 giugno 2019.

REQUISITI

Beneficiari del buono scuola sono gli studenti residenti in Lombardia, di età non superiore ai 21 anni, iscritti a scuole lombarde, o in regioni confinanti purché lo studente pendolare, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario per la stessa finalità e annualità scolastica di altri contributi pubblici.

Il nucleo familiare richiedente deve avere una certificazione ISEE in corso di validità (cioè rilasciata nel 2019) inferiore o uguale a 40.000 euro.

VALORE DEL CONTRIBUTO

L’entità del contributo varia in funzione delle 4 fasce Isee identificate dal bando e dall’ordine di scuola frequentata secondo lo schema di seguito riportato.

ISEE fino a € 8.000: il buono è di € 700 per la scuola primaria, € 1.600 per la secondaria di 1° grado e di € 2.000 per la secondaria di 2° grado. ISEE da € 8.001 a € 16.000: il buono è di € 600 per la scuola primaria, € 1.300 per la secondaria di 1° grado e di € 1.600 secondaria di 2° grado. ISEE da € 16.001 a € 28.000: il buono è di € 450 per la scuola primaria, € 1.100 per la secondaria di 1° grado e di € 1.400 per la secondaria di 2° grado. ISEE da € 28.001 a € 40.000: il buono è di € 300 per la scuola primaria, di € 1.000 per la secondaria di 1° grado e di € 1.300 per la secondaria di 2° grado.

Gli importi sono erogati sotto forma di buoni a favore della scuola frequentata. Il valore del buono non può superare l’entità della spesa effettivamente sostenuta per il pagamento della retta. Nel caso in cui l’importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo stanziamento previsto in bilancio, i contributi di cui alle ultime due fasce ISEE, con esclusione di quelli garantiti alla scuola primaria, vengono rimodulati in misura proporzionale alle risorse disponibili.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va presentata esclusivamente tramite compilazione on-line sul portale www.bandi.servizirl.it di Regione Lombardia.

Dopo l’autenticazione (tramite Spid, Crs o Pin personale), compilare il relativo modulo, confermare i dati inseriti e inviare la domanda.

Le domande devono essere inviate entro le ore 17 del 14 giugno 2019.

È prevista una riapertura online del bando dalle ore 12 del 2 settembre alle ore 17 del 31 ottobre 2019, ma solo per due casi: cambio della scuola da statale o formativa accreditata a scuola paritaria, oppure per il cambio di residenza del nucleo familiare da fuori regione in regione Lombardia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Dote scuola dotescuola@regione.lombardia.it.

Per richiedere supporto tecnico nell’accesso ai servizi e alle funzionalità di Bandi online è possibile contattare il Call Center al numero verde 800.131.151, oppure inviare una mail a bandi@regione.lombardia.it.