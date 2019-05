Il Cai porta in visita alle “tre stelle d’Oriente”

Con il Cai “in visita” alle tre “stelle d’Oriente”: Ararat mt. 5200 – Elbrus mt. 5700 – Damavand mt. 5700

Giuseppe Magrin è alpinista, viaggiatore e scrittore; ex ufficiale superiore degli Alpini, si occupa di temi storici e ambientali con pubblicazioni e conferenze. Autore di una sessantina di libri riguardanti l’alpinismo e la guerra, Sportivo fondista e paracadutista, ha salito montagne in Africa, Antartide, Sud America, Himalaia e conta numerose prime ascensioni sulle Dolomiti.

Ha conseguito il Premio Nazionale Alpino dell’Anno, è Accademico e consigliere nazionale del Gruppo Scrittori di montagna, Guida Alpina Militare e qualificato esperto neve e valanghe.

Referente per la Sierra Leone della ONG Mine Action Italy *, si è dedicato anche ad interventi umanitari in Africa e Sud America.

La conferenza LE TRE STELLE D’ORIENTE (Ararat mt. 5200; Elbrus mt. 5700; Damavand mt. 5700) Illustra con circa 100 immagini riferite alle salite effettuate recentemente alle tre cime che sono comprese tra il Caucaso e il Mar Caspio: Iran, Turchia e Russia, l’autore racconta la propria esperienza di viaggio e di alpinismo, accennando alle diverse culture dei paesi visitati.

*ASSOCIAZIONE “MINE ACTION ITALY” O.N.L.U.S. Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, Osservatorio su Guerra di Mine, Sminamento, Riconversione industriale e Riabilitazione

La serata si terrà presso la sala comunale Ex Scuderie Martignoni,

via Venegoni 3 a Gallarate alle ore 21.00, l’ ingresso è gratuito