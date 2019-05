Ceramica superstar al Museo Bodini

Dopo il successo delle giornate dedicate alla fusione in bronzo, alla stampa d’arte e incisione, al marmo il Museo Bodini di Gemonio aderisce alla Giornata della Ceramica inserita nel Programma JEMA delle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte 2019.

Domenica 5 maggio dalle 14.00 alle 19.00 la giornata si articolerà tra laboratori, mostre, letture teatrali a cura di Lara Treppiede con la collaborazione di Sara Bodini, Anita Membrini, Angela Reggiori.

L’evento ha lo scopo di indagare e recuperare il fascino del lavoro artigianale, abbinato al mondo dell’arte contemporanea, con l’attenzione rivolta alle realtà del territorio varesino che si trovano a dialogare con artisti, direttori di musei, artigiani, istituzioni e associazioni di carattere nazionale e internazionale.

Durante la giornata verranno proposti laboratori manuali contemporaneamente a dimostrazioni della lavorazione artistica della ceramica, letture teatrali e un’esposizione fotografica con immagini storiche dedicate a questo mondo.

Nella stessa giornata si terrà una tavola rotonda aperta alle testimonianze di ceramisti, esperti, artisti, docenti e studiosi, condotta dalla Dott.ssa Giacinta Cavagna. Si è voluto creare un dialogo aperto con alcune delle realtà nazionali più significative per questa forma d’arte, dall’esperienza di Zauli a Faenza fino alla storica bottega di Rossicone a Milano. Protagonista dell’arte ceramica è anche la terra varesina con luoghi affascinanti e preziosi della tradizione, che saranno valorizzati attraverso immagini, cataloghi, opere e video: Laveno, Fornaci Ibis di Cunardo, Ghirla, Castello Cabiaglio, Saronno. Durante la tavola rotonda verrà presentato il libro “Le città della ceramica” realizzato da Touring Club Italiano e AICC Associazione Italiana Città della Ceramica (marzo 2019).

Domenica 5 maggio si apre anche al pubblico la mostra collettiva “Sguardi sulla ceramica. Tempi e materia” che presenta una selezione della produzione di artisti contemporanei accanto a una panoramica della storia artistica locale. In mostra opere di Guido Andlovitz, Angelo Biancini, Floriano Bodini, Mario Botta, Antonia Campi, Sandro Chia, Albert Diato, Guy Harloff, Ibrahim Kodra, Arnaldo Pomodoro, Giò Ponti, Antonio Recalcati, Albino Reggiori, Giorgio Robustelli, Giuseppe Rossicone, Nanni Valentini, Carlo Zauli e ceramiche di Ghirla.

La Giornata è organizzata con la collaborazione della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte e con la partecipazione di AICC, Touring Club Italiano, Museo Carlo Zauli di Faenza, Giuseppe Rossicone Ceramiche artistiche di Milano, Studio Mario Botta Architetti, Museo MIDeC di Laveno, Museo Giuseppe Gianetti di Saronno, Fornaci Ibis di Cunardo.

Programma della giornata:

– Ore 14.00-15.00 e 15.00-16.00 Laboratorio di ceramica per bambini e adulti a cura di Atelier Capricorno con Anny Ferrario e Anna Genzi (Iscrizione obbligatoria a info@museobodini.it, max 12 partecipanti a turno, 5 euro). Segue cottura in loco

– Dalle 14.00 alle 17.30 Dimostrazioni di lavorazione al tornio, modellazione, lavorazione a lastra per realizzare un oggetto tridimensionale, cotture, con Elisabetta Pieroni, Antonio Quattrini, Angelo Zilio.

Letture teatrali a cura di Marta Comerio.

– Ore 16.00 Aperitivo a buffet

– Ore 17.30 Tavola rotonda “Ceramica dall’antico al contemporaneo” e presentazione mostra

Ingresso gratuito

Per info e prenotazioni laboratorio Tel. 3397596939

info@museobodini.it

www.museobodini.it

“Sguardi sulla ceramica. Tempi e materia”

Fino al 26 maggio 2019

Sabato e domenica 10.30-12.30/15.00-18.00

Ingesso 3/5 euro

Per prenotazioni gruppi lun/ven 3397596939