Investito 15enne in bicicletta, interviene l’ambulanza

Un incidente stradale a Saronno ha coinvolto un’automobile e un giovane in bicicletta.

È accaduto alle 14.40 di martedì 21 maggio lungo la strada di via Volonterio Angelo e subito è scattata la richiesta di soccorso con la massima urgenza. Il giovane, preso in carico dagli operatori sanitari, ha 15 anni e le sue condizioni, dopo il primo riscontro sul posto, sono state considerate da codice giallo dunque non versa in pericolo di vita. Sul posto si sono recate un’ambulanza e un’automedica.

A distanza di mezz’ora, nella vicina via Bellavita, un altro ciclista è stato investito. In questo caso le sue condizioni sono parse meno critiche.