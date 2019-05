Il festival chitarristico internazionale bustese riparte con Andrzej Marcin Grygier

La XXXV edizione del Festival chitarristico internazionale bustese, realizzata come sempre con il contributo dell’Amministrazione comunale, esordisce quest’anno venerdì 3 maggio alle ore 21.00 nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli Massari con un giovane artista già molto affermato sulla scena internazionale, il chitarrista polacco Andrzej Marcin Grygier, nato a Leszno nel 1998.

Grygier ha iniziato a suonare la chitarra all’età di sette anni quando divenne studente della scuola di musica Roman Maciejewski a Leszno. Per molti anni ha lavorato con Maciej Konczak, il suo insegnante e tutor dal 2007. Dal 2017 è allievo dell’Accademia di musica di Poznan. Attualmente è nella classe di Łukasz Kropaczewski.

Dal 2009 ad oggi ha già vinto oltre venti concorsi di chitarra. I suoi più grandi successi includono i primi premi alle competizioni internazionali organizzate a Zruc nad Sazavou (Repubblica Ceca), Krynica Zdrój (Polonia), Weimar (Germania), Olsztyn (Polonia), Velbert (Germania), Żory (Polonia), Brno (Repubblica Ceca) e Zagabria (Croazia).

È stato insignito di una borsa di studio dal presidente della città di Leszno, dall’associazione Vividus di Poznań e dal club di Polonia Poznan. Per i suoi eccezionali risultati artistici è stato anche premiato con una borsa di studio del Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale per gli anni 2011-2016 e la borsa di studio “Giovane Polonia” per l’anno 2013.

L'appuntamento è per venerdì 3 maggio 2019 alle ore 21.00 nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli Massari in via Molino, 1. L'ingresso è libero e gratuito.