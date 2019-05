Friday for future, anche a Gallarate

Da qualche tempo siamo sollecitati a porre una maggiore attenzione ai problemi connessi ai cambiamenti climatici ed alle prospettive che possono essere tratteggiate al riguardo. Questo, recentemente, soprattutto grazie alle iniziative dei “Fridays for future” e “Global Climate Strike” animati a seguito dell’attivismo di Greta Thunberg ed allo spazio che opportunamente alcune istituzioni gli hanno concesso.

«I cambiamenti richiesti per un contrasto o mitigazione dell’andamento climatico se seriamente considerati, sono grandi e gravi. Riguardano politiche economiche e sistema produttivo, come anche politiche territoriali ed energetiche locali e consumi ed abitudini individuali. Tutto con pari urgenza (La Casa Brucia)».

«Anche i prossimi venerdì i ragazzi ed attivisti promuoveranno iniziative per il Friday e il 24 maggio si terrà il secondo sciopero globale per il clima. In questa attualità Acli Gallarate e Legambiente Gallarate propongono un occasione per portare il confronto e l’approfondimento su questi temi anche nel nostro territorio».

Un’occasione per incontrare e dare voce a chi si preoccupa per il nostro futuro. Lo sguardo della Scienza e quello dei giovani riguardo al proprio futuro.

La serata si terrà venerdì’ 17 maggio alla sede Acli di Gallarate, in via Agnelli 33, ore 21.00.

Interverranno: il prof. Stefano Caserini, docente presso il Politecnico di Milano (titolare del corso di mitigazione dei cambiamenti climatici) Barbara Meggetto presidente Legambiente Lombardia; Sarah Marder, attivista di Fridays for future Milano; attivisti di Fridays for future Milano e Varese.

L’invito a tutti i Cittadini va in particolare ai giovani a cui si intende dare spazio e voce su un tema che riguarda tutti, ma cosi’ fortemente, in particolare, il loro futuro.