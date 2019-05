Giovani imprenditori: “Concedeteci la paura di sbagliare”

Cuore, armonia, ordine e pace. Il discorso di Mauro Vitiello (foto), presidente uscente del Gruppo Giovani imprenditori, si regge su questi quattro pilastri. Una scelta «romantica» che segna una nuova linea di confine nell’era dell’industria 4.0. I sentimenti per Vitiello non possono essere smart, hanno bisogno di tempo. Non dipendono da sensori, big data e non stanno sulla nuvola, ma sono legati solo al benessere della persona. L’ormai ex presidente del Gruppo giovani cita Platone che invita l’uomo a scendere a nel proprio cuore, prima di pensare di cambiare il mondo. «Questa esperienza – ha detto Vitiello – mi ha fatto maturare un’altra consapevolezza: bisogna concedere ai ragazzi la paura di sbagliare. Viviamo in una società che pensa che gli errori siano insormontabili e insuperabili. Non è così: gli errori insegnano».

In prima fila alle Ville Ponti ci sono i vertici di Univa. Riccardo Comerio, anch’egli presidente uscente, e Roberto Grassi, il suo successore, siedono vicini e ascoltano con attenzione perché dietro quella parola composta, ben-essere, c’è una delle principali ragioni del fare impresa oggi. «Non significa solo stare bene in azienda – ha spiegato Vitiello – ma è qualcosa di più profondo e importante che tocca la vita di chi lavora in un contesto per poi uscire per generare nuovo benessere all’esterno nelle famiglie e nella società».

L’ex presidente del Gruppo giovani ha richiamato più volte il programma Whp (Workplace Health Promotion) per la promozione della salute e degli stili di vita nelle imprese, un progetto realizzato grazie a un’intesa tra Univa, Ats e sindacati. Gli imprenditori, come hanno ricordato Roberto Moretti, dell’Ats di Bergamo, e Raffaele Pacchettti, referente del programma Whp Ats Insubria, possono fare molto per favorire il benessere in azienda, a partire dalla valorizzazione delle risorse umane. Dare maggiore autonomia ai collaboratori, aumentare la partecipazione sociale e nelle decisioni, stabilizzare il più possibile i propri lavoratori sono azioni che fanno bene a tutti. Per dirla con le parole di don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, «Il problema degli altri è anche il mio: uscirne da soli è egoismo, uscirne insieme è politica».

Gli imprenditori intervenuti nella tavola rotonda moderata dal giornalista del “Sole24ore”, Luca Orlando, hanno confermato i benefici ma anche le fatiche per raggiungere gli obiettivi del programma Whp che potrebbero essere bollati dai lavoratori come manifestazione di un vecchio paternalismo o peggio come un’intrusione nella sfera individuale. «Non è stato semplice far passare il messaggio – ha raccontato Giuseppe Boggio presidente della Sistemi Lasi spa – anche se noi il programma l’abbiamo adottato solo da un anno, concentrandoci sull’educazione alimentare, sull’educazione fisica e la presenza di un medico interno».

Aderire al programma Whp, per Alessandra Caraffini, responsabile Hr della Ilma plastica, ha significato prima di tutto trovare le risorse necessarie per aiutare i collaboratori a lasciare la propria zona di confort. «Avevamo un reparto che faticava a comunicare – ha spiegato l’imprenditrice – e dove non si comunica non c’è benessere. Così abbiamo convinto quei dipendenti a cucinare in orario di lavoro e grazie al team cooking abbiamo portato le persone che non collaboravano in reparto a farlo davanti ai fornelli. Grazie a Fondimpresa e Fondirigenti abbiamo trovato 45.000 euro per finanziare il progetto con la presenza di una psicologa in azienda». Alla Ilma plastica dopo questo intervento è diminuito l’assenteismo e Alessandra Caraffini ora viene salutata dai dipendenti, mentre prima veniva ignorata.

Portare il programma Whp in azienda può anche riguardare la conciliazione dei tempi casa-lavoro. Alla Eurojersey spa è dal 2007 che si parla di sostenibilità e molte misure per migliorare il benessere in azienda ci sono da anni. «Nella nostra azienda – ha concluso il direttore generale Andrea Crespi – dove lavorano 200 persone di cui l’80% in produzione, abbiamo proposto ai lavoratori di restituirgli tempo e spazio, ovvero smart working con la possibilità di avere un orario flessibile. Sono le nuove generazioni che ce lo chiedono. Ci siamo tolti la preoccupazione riflettendo su un aspetto: se li abbiamo assunti e scelti noi, diamogli l’autonomia che chiedono. Dieci persone stanno già sperimentando questo tipo di lavoro, a regime saranno trentacinque».