Incastrato writer di via Vittorio Veneto

La Polizia Locale di Saronno ha individuato l’autore dell’imbrattamento del muro di cinta della scuola Ignoto Militi di Via Vittorio Veneto.

Qualche settimana fa i ragazzi del Rotaract Club Saronno, in collaborazione con i loro ‘colleghi’ del Rotary club Saronno e Leo club Saronno del Teatro, si erano prestati gratuitamente alla tinteggiatura della parete già imbrattata con scritte varie. Un intervento compiuto nell’ambito della seconda giornata della manifestazione nazionale ‘Clean Italy’. Pochi giorni dopo, in ore notturne, il muro imbiancato e ripulito, veniva ancora imbrattato, fatto che ha suscitato l’indignazione dei cittadini e soprattutto di chi si era prestato all’opera di pulizia. Immediata la reazione del Comune che ha subito provveduto a far ripulire e rimbiancare il muro. Il colpevole è stato denunciato.

«Bene il lavoro dei nostri agenti per garantire, in questo caso, il rispetto del decoro urbano. Il problema dell’imbrattamento si può risolvere solo con il supporto importante della parte sana, per fortuna la stragrande, della città: invito i miei concittadini a denunciare future situazioni che potrebbero ripetersi», dichiara il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.