Incidente in bicicletta: ragazzina in ospedale con l’elisoccorso

Paura nel tardo pomeriggio di oggi a Leggiuno per un incidente stradale che ha coinvolto una ragazzina di 17 anni.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 in via XXIV Maggio. Per motivi ancora in corso di accertamento, la ragazza si è scontrata con un’auto ed è caduta a terra ferendosi alla testa.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso. La 17enne è stata trasportata in elicottero all’Ospedale di Varese, dove è stata ricoverata in Pronto soccorso. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.