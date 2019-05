Incidente in Valganna, un’auto ribaltata blocca il traffico

Un’auto si è ribaltata in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla statale 233 della Valganna.

È accaduto nel pomeriggio di martedì 14 maggio, poco dopo le 16, nei pressi della località San Gemolo e subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli uomini del soccorso sanitario con un’ambulanza e anche in elisoccorso.

L’incidente ha bloccato la viabilità per diversi minuti provocando un grosso incolonnamento di mezzi. Allertati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Sul posto è stato soccorso un uomo di 46 anni portato in ospedale in codice giallo.