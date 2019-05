Inizia il conto alla rovescia per il “Volandia Model & Games”

E’ in arrivo la sesta edizione di Volandia Model & Games, che si terrà a Volandia l’1 e il 2 Giugno. Una full immersion nel mondo del gioco e del modellismo aereo, ferroviario, militare, navale, automobilistico e meccanico che quest’anno verrà inaugurata da Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia.

Due giorni in cui il museo si amplierà per dare spazio al gioco e al modellismo, offrendo al pubblico, oltre ai 60.000mq di storia dell’aeronautica mondiale, delle aziende e dei personaggi che hanno segnato la storia della provincia di Varese, una vasta area espositiva di elicotteri, macchine radiocomandate, treni, navi e molto altro ancora.

Per il modellismo navale, verrà allestita una piscina di mt 10×10 dove sarà possibile trovare sommergibili, barche a vela e motoscafi radiocomandati che faranno sognare grandi e piccini. Nella piscina si potranno vedere in azione i modelli dell’ Associazione Modellismo e Storia Pontassieve di Firenze e dell’Associazione Anvo con il seguente programma:

Sabato 1° giugno:

Ore 11.00 navigazione e manovre dei modelli

Ore 15.00 scuola di navigazione per ragazzi con rilascio del diploma

Ore 16.00 LA BATTAGLIA DEI GALEONI

A seguire LA FLOTTA ITALERI

A seguire Navigazione dei grandi modelli Domenica 2 giugno:

Ore 11.00 navigazione e manovre dei modelli

Ore 11.30 LA BATTAGLIA DEI GALEONI

Ore 15 scuola di navigazione per ragazzi con rilascio del diploma

Ore 16.00 LA BATTAGLIA DEI GALEONI

A seguire LA FLOTTA ITALERI

A seguire navigazione dei grandi modelli

Nel padiglione interno invece l’Associazione Pontassieve porterà due tematiche realizzate con materiale ITALERI: 1° tema: “ 80 anni fà l’inizio della 2^ W.W.” con due grandi diorami “lO SBARCO IN NORMANDIA” e “LA RITIRATA DI RUSSIA”; 2° tema “500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci”, una serie di Modelli realizzati da ITALERI delle sue macchine. Ampio spazio anche ai famosissimi mattoncini colorati Lego che quest’anno saranno presenti con Brianza Lug e i Brickoni. Brianza Lug presenta una esposizione di opere e creazioni originali realizzate con i mattoncini LEGO®, saranno esposti tutta una serie di set, creazioni originali e modelli a tema “modellismo” e “videogames/cinema”. I Brickoni invece porterà tantissimi, coloratissimi, diversissimi quanto reali e tangibili mattoncini per costruire quello che la fantasia permette di immaginare creando una gigantesca area gioco per i piu piccoli.

Per quanto riguarda i treni verranno allestiti dall’associazione San Martino e NParty dei veri e propri percorsi dove ci si può cimentare nella guida dei treni. Diverse le piste di automodellismo a partire da quella di 4×4 Busto Fuori Strada che verrà allestita in area esterna, cosi come P8tek con il percorso scaler & extreme, la pista dell’Associazione il Cinquone e Lombardia Truck Team che porterà le esibizioni dei loro modelli. Nei padiglioni interni troviamo la pista slot de I Cicloni, Verbania 4wd Racers che insieme a Smart Mini 4wd sono due team dedicati alla promozione di gare per i modellini tamiya. Nello specifico i modelli di automobili Mini4wd scala 1/32, le due associazioni organizzeranno il giorno 1 giugno una gara di tipo speed cioè gara dedicata alla velocità massima dei modelli in questione e il 2 giugno una gara in cui i modellini saranno impegnati a fare salti spettacolari. Da ultimo l’Associazione Mezzi Grandi girerà per l’area del museo con i suoi bellissimi carri armati.

Un grazie speciale alla Scuola del Fumetto di Milano che ha realizzato la locandina di questa edizione, partecipando al concorso indetto in occasione di Volandia Comics & Games.