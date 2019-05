Se la carezza fa bene al cuore: i cani entrano all’hospice

Si chiamano Aida e Chupito. Sono una golden retriver e un carboncino gigante. Sono entrati, per la prima volta in reparto, questa settimana. Saranno loro i protagonisti della “pet therapy” che l’associazione Sulle Ali ha proposto e ottenuto per i pazienti dell’hospice di Varese.

« È un progetto a cui tenevamo moltissimo – spiega il presidente dell’associazione di volontariato Giovanni Verga – i cani sono fantastici e riescono a stabilire relazioni emotivamente molto toccanti. Soprattutto per i più anziani, l’incontro con questi due esemplari fa riaffiorare ricordi del passato che fanno bene ai loro cuori e anche alle menti. Sono due animali tenerissimi e lasciarsi coccolare da loro è come una carezza».

Il permesso di entrare in reparto è stato ottenuto dopo un’attenta valutazione: « Noi siamo un’associazione che si occupa di cani e della loro istruzione – spiega Simone Umana responsabile della Dog Valley – Abbiamo pensato di avviare una sezione dedicata alle attività sociali, in particolare di assistenza socio sanitaria per portare conforto dove questo tipo di relazione fa bene. A gestire questi progetti è Chiara che ha un percorso formativo di assistente sociale ed è quindi la persona più indicata per incontrare pazienti piccoli e grandi, negli ospedali e nelle case di riposo».

Chiara, nei giorni scorsi, è dunque entrata all’hospice di Varese accompagnata da Aida e Chupito: « Sono due cani adorabili, molto docili e simpatici. Il loro arrivo è stata l’occasione per distrarsi dalla routine. Non solo i pazienti, ma anche i famigliari e lo stesso personale si si sono lasciati coinvolgere dall’entusiasmo dei due cani. Siamo entrati nelle camere di chi voleva incontrarli e ogni volta è nata una relazione d’affetto intensa. Aida e Chupito hanno alleviato un po’ la pressione spesso dolorosa di chi si è lasciato avvicinare. Sono sempre emozioni forti quelle che nascono da questi incontri. Anche per me, nonostante la mia formazione professionale, ci sono momenti delicati. L’associazione Sulle Ali mi ha comunque messo a disposizione il sostegno psicologico di cui dispone il reparto nel caso di difficoltà».

Aida e Chupito arriveranno in corsia una volta alla settimana per trascorrere un’oretta di coccole e simpatia: « Siamo però flessibili a cambiare programmi, aumentare o diminuire la presenza, a seconda delle richieste» assicura Chiara.

I due cani sono pronti a giocare, farsi accarezzare e ricambiare le coccole ricevute con la loro carica di affetto e simpatia.