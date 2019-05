Legnano a Merano per i playoff nazionali

Proseguono gli spareggi e anche il weekend del 18 e 19 maggio si prospetta intenso, sia per chi spera il salto di categoria, sia per chi vuole cercare la salvezza.

In Eccellenza il Legnano affronterà la trasferta di Merano per affrontare l’Obermais. Quella in Alto Adige sarà la gara di andata del primo turno della fase nazionale. Fischio d’inizio domenica 19 maggio alle ore 15.30.

Ancora fermi invece i playout, con Union Villa Cassano e Castanese ancora in attesa della decisione della giustizia sportiva riguardo al caso Varese. Sentenza che dovrebbe arrivare il 23 maggio.

In Promozione la Rhodense (sabato 18 maggio ore 16.00) affronterà la trasferta di Vighignolo. Ritorno previsto per mercoledì 22 maggio alle ore 20.30.

In Prima Categoria domenica 19 maggio (ore 16.00) trasferta a Valgreghentino (Lecco) per il Gorla Maggiore per affrontare nella gara di andata del terzo turno dei playoff l’Olimpiagrenta. Anche in questo caso il ritorno è previsto mercoledì 22 maggio alle ore 20.30.

Sfide casalinghe (domenica 19 maggio ore 16.00) per gli spareggi promozione di Seconda Categoria per Crennese Gallaratese e Bosto. A Gallarate arriva il Sesto 2010, mentre a Varese ospite sarà la Cavese. Gare di ritorno mercoledì 22 maggio alle ore 20.30.

Scontro diretto domenica 19 maggio (ore 16.00) a Jerago tra Jeraghese e Eagles. Padroni di casa che hanno a disposizione due risultati su tre per salire in Seconda.