Notte alcolica, 6 giovani soccorsi dalle ambulanze

“Intossicazione etilica”. È con questa motivazione che nel corso della notte i soccorritori del 118 sono dovuti montare in ambulanza e correre per le vie della provincia. Ed è successo ben 6 volte.

La prima chiamata è arrivata 7 minuti dopo la mezzanotte da via Morosini a Varese. L’ambulanza arrivata sul posto si è trovata davanti una ragazza di 16 anni che, dopo le prime cure sul posto, è stata portata in codice verde in ospedale a Varese. Un’ora più tardi stesso copione a Malnate in via Mottarello con protagonista questa volta una ragazza di 25 anni che ha finito la sua serata nell’ospedale di Tradate.

Poco prima delle 2 una nuova chiamata da Cassano Magnago. Un’ambulanza è così partita verso via Morazzone per raggiungere una ragazza di 16 anni che, alla fine, è stata portata al pronto soccorso di Gallarate. Il tempo di finire questa operazione ed è arrivata un’altra chiamata: Varese, via Crispi, ragazzo di 27 anni. I sanitari in questo caso sono partiti in codice rosso ma, alla fine, il ragazzo ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Dopo le 3 del mattino doppio intervento: il primo a Castellanza in via Gerenzano con un ragazzino di 17 anni e il secondo ancora a Cassano Magnago in via Morazzone con una ragazza di 21 anni. In entrambi i casi la serata dei due giovani è finita in ospedale.