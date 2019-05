Una nuova ludoteca nel carcere di Bollate

E’ stata inaugurata martedì 28 maggio, alla presenza delle autorità, la nuova Ludoteca della II Casa di Reclusione di Milano, ossia il carcere di Bollate. Lo spazio è il risultato del progetto “Liberi di giocare”, realizzato da Sopra Steria Group, azienda leader della trasformazione digitale in Europa.

Si tratta di un’area di 300 mq, pensata per ospitare i bambini in visita ai genitori detenuti, che Sopra Steria ha voluto rendere più accogliente con un intervento artistico. La squadra di lavoro composta da Sopra Steria e dai suoi dipendenti, affiancati da alcuni ospiti dell’Istituto penitenziario, ha realizzato una serie di lavori di restyling che hanno dato nuova luce agli ambienti.

“Liberi di giocare” rientra in un ricco piano di attività di Corporate Social Responsibility che Sopra Steria Italia organizza per promuovere la parità di genere, l’occupazione dei diversamente abili e l’inclusione sociale. La riqualificazione della Ludoteca di Bollate ha coinvolto attivamente e in maniera trasversale tutta l’azienda: dall’Amministratore Delegato, Stefania Pompili, ai dipendenti, passando per i manager. Questo progetto conferma come Sopra Steria, multinazionale che accompagna i suoi clienti nei processi di trasformazione digitale, sia in prima linea sul territorio, per implementare concretamente anche le pari opportunità.

Stefania Pompili, Amministratore Delegato di Sopra Steria Italia, dal Carcere di Bollate ha commentato così l’attività cui seguiranno presto nuovi progetti in altre aree del Paese: «Siamo orgogliosi di aver contribuito, veramente in prima persona, a un progetto per i più piccoli, che sono la risorsa primaria del nostro futuro, e di aver lavorato fianco a fianco con gli operatori e gli ospiti della Casa Penitenziaria. Sopra Steria firma con orgoglio questa collaborazione che dimostra concretamente l’efficacia dell’inclusione nella realizzazione di progetti positivi, così come nel business».

Cosima Buccoliero, Direttore del Penitenziario, in occasione dell’inaugurazione, ha dichiarato: «Sono entusiasta del restyling della ludoteca, uno spazio importante per rendere il momento dell’incontro tra le famiglie il più sereno possibile e, soprattutto, a “misura” di bambino”. Ringrazio Sopra Steria Group per aver voluto questo progetto, essersi messi a disposizione e averlo trasformato in realtà». Alla cerimonia sono intervenute: Silvia Piani, assessore alle politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità della Regione Lombardia; Cosima Buccoliero, direttrice del Carcere di Bollate; Stefania Pompili, AD di Sopra Steria Group; Giovanna Di Rosa, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Sopra Steria ha commissionato a Silvio Irilli, artista italiano specializzato in murales per l’infanzia, la direzione creativa del progetto. A ulteriore conferma di un dialogo attivo tra la comunità fuori e dentro le mura del penitenziario, Sopra Steria ha affidato il servizio di catering per il rinfresco a In Galera, il primo e unico ristorante all’interno di un carcere, che impiega i detenuti e accoglie ospiti dall’esterno. Sopra Steria prosegue nell’attività di restituzione al territorio, pianificando nuovi progetti per i prossimi mesi.