Open day al Sentiero Creativo, con giochi, psicomotriciste e osteopata

Nasce a Taino un nuovo spazio dedicato all’infanzia: è il Sentiero Creativo, uno spazio educativo e psicomotorio pensato per accompagnare i bambini dai 2 anni e mezzo ai 6 nel loro percorso di crescita, facilitandone uno sviluppo armonico e globale.

Sabato 13 maggio, dalle ore 16.30 alle 18.30, il Sentiero Creativo apre ai bambini e ai loro genitori per l’open day in cui condividere momenti di gioco e passare insieme un pomeriggio creativo in cui sperimentare alcune attività e conoscerne i promotori: l’educatrice e psicomotricista integrata Sheila Scalvi, la collega psicomotricista Marta Palmieri e l’osteopata Yuri Armanini, specializzato in trattamenti pediatrici e in gravidanza.

L’obiettivo dello spazio è “rispondere ai bisogni di prevenzione e di cura dei soggetti in età evolutiva e delle loro famiglie che sono protagoniste attive nella progettazione e messa in pratica dell’intervento psicomotorio ed educativo – si legge nella presentazione – Ogni professionista mette a disposizione la propria esperienza personale e lavorativa per supportare adulti e bambini in un cammino creativo destinato al benessere psico-fisico”.

I percorsi psicomotori sono individuali o rivolti a piccoli gruppi (3-6 bambini), mentre i progetti educativi propongono attività esplorative, espressive e creative di gruppo (6-12) attorno al tema della natura. Previsti anche dei laboratori ludico-espressivi, talvolta condotti anche da professionisti esterni. Le attività educative si svolgeranno anche all’aria aperta con possibilità di esperienze a contatto con la natura (uscite nei boschi e in giardino).

Il tutto ispirato al pensiero di “Un bambino aperto”: cioè “curioso, accogliente, capace di aprirsi agli altri e di porre domande, che esprime i suoi desideri senza timori, senza dubbi, senza sensi di colpa, che si sottrae al dominio degli adulti che gli sono vicini e che ha il coraggio di dire no, riconosciuto nella sua originalità”.

Il Sentiero Creativo si trova in via Bergamo 87, a Taino.

Per maggiori informazioni spazio.ilsentierocreativo@gmail.com oppure la pagina Facebook “Il sentiero creativo”