Strada chiusa e bonifiche in corso a Taino dopo l’ondata di maltempo

A Taino due alberi di grandi dimensioni si sono schiantati sul fondo stradale della zona sterrata di via Prati Bassi, sulla strada che collega il territorio comunale con via Novara. L’ostacolo ha imposto la chiusura della circolazione nel tratto interessato per consentire le operazioni di taglio e rimozione dei tronchi. La carreggiata rimarrà interdetta ai veicoli fino al completo sgombero dei fusti.

La squadra della Protezione civile del Comune di Taino ha così iniziato i lavori per mettere in sicurezza il perimetro. Gli stessi operatori stanno gestendo anche un secondo fronte di criticità, causato da una perdita di carburante che ha macchiato diverse arterie cittadine. I lavaggi e i trattamenti per la bonifica del fondo stradale sono partiti in via Mira d’Ercole, via Torino, via Primo Maggio e via Vigana.

Dai canali ufficiali della Polizia locale di Taino è arrivato il messaggio di supporto rivolto al personale impegnato sul campo: «Grazie ancora ai nostri volontari».