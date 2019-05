Pioggia e temporali, un weekend che sa di autunno

Un weekend di pioggia e temporali. Mettetevi l’animo in pace: preparate copertina e polenta.

Ecco cosa prevede il Centro Geofisico Prealpino

Venerdì 17 maggio

Cielo molto nuvoloso o coperto, al mattino ancora alcune schiarite sulla pianura e solo qualche pioggia su Alpi e Prealpi occidentali, Ossola e Verbano. Nel pomeriggio piogge via via più diffuse in accentuazione in serata. Neve sulle Alpi oltre 1800 m.

Sabato 18 maggio

Giornata grigia. Cielo coperto con piogge intermittenti. Forse qualche temporale sulla bassa padana. Temperature stazionarie: 10 la minima, 15 la massima. Limite neve sulle Alpi in rialzo da 1800 a 2000 m.

Domenica 19 maggio

Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge intermittenti e possibili temporali pomeridiani. Rare schiarite sulla pianura. Temperature massime in rialzo.