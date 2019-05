“Riflettendo su Leonardo” con Monsignor Alberto Rocca

Continuano le iniziative organizzate in occasione del cinquecentesimo della morte di Leonardo da Vinci. Giovedì 16 maggio alle 21 ai Molini Marzoli Monsignor Alberto Rocca, bustocco, direttore della Pinacoteca Ambrosiana, terrà una conferenza dal titolo “Riflettendo su Leonardo”.

L’evento è proposto dalle associazioni “Amici della Biblioteca capitolare” e “La famiglia Bustocca” e dalla Fondazione Liceo Crespi, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Oggi la presentazione con l’assessore all’Educazione Gigi Farioli che ha sottolineato “l’eccellenza che contraddistingue le scuole superiori cittadine e il Liceo Crespi con la Fondazione che si fa promotrice di iniziative culturali ed educative di grande spessore, in questa occasione coinvolgendo come co-protagoniste la neonata associazione Amici della Biblioteca Capitolare e la Famiglia Bustocca, depositaria della tradizione cittadina”.

Alla presidente della Fondazione Lucia Marrese il compito di illustrare la serata: «Monsignor Rocca porrà l’accento sull’ecclettismo e sulla modernità di Leonardo e ci farà conoscere meglio le opere di Leonardo custodite dalla Pinacoteca Ambrosiana come il Codice da Vinci. Un’occasione anche per presentare la Pinacoteca, ancora poco conosciuta nonostante il valore delle opere che lì sono conservate».