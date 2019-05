Spaccata alla sede di Anteas Cisl ma non c’era nulla da rubare

Tentativo di furto presso la sede di Anteas (Associazione nazionale terza età attiva per la solidarietà) Cisl di Legnano. Nella notte fra sabato 4 e domenica 5 maggio qualcuno, rompendo la vetrata della porta di ingresso, è entrato negli uffici di via XXIX Maggio 54, evidentemente con l’intenzione di rubare.

“Il ladro o i ladri – spiega Giuseppe Oliva, responsabile della Cisl Milano Metropoli per la zona di Legnano e Magenta – non hanno rubato nulla perché non c’era niente di valore da rubare nei locali di Anteas. Siamo particolarmente dispiaciuti perché si è cercato di colpire un’associazione di volontariato da anni impegnata a sostegno dei più deboli, sia con azioni concrete che con una intensa attività culturale a favore dei valori della solidarietà, dell’accoglienza e dell’incontro fra generazioni diverse. Una realtà che aggrega, quanto mai necessaria in una società che vede molti anziani costretti a vivere nella solitudine”.

Dai rilievi del vicepresidente di Anteas Tiziano Fortin (giunto sul posto chiamato da una pattuglia di carabinieri) è emerso che sono stati scassinati due armadietti, ma non è stato portato via niente. Anteas è un’associazione legata al sindacato, composta da pensionati impegnati come volontari in diverse attività, prevalentemente a favore di anziani (corsi per il tempo libero, accompagnamento per visite ed esami, iniziative per il benessere nella terza età…) e minori (progetti e attività nelle scuole per favorire lo scambio intergenerazionale).