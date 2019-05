Torna il 1° giugno la “Camminata per la scuola”

L’associazione Insieme per la scuola di Vedano Olona, nell’ambito delle iniziative per la Giornata dello sport 2019, organizza per sabato 1° giugno la sesta edizione della “Camminata per la scuola”.

La camminata partirà dal Centro sportivo di via Bixio a Vedano Olona, dalle 16 alle 17.

«Si tratta di una manifestazione podistica “ludico motoria” non competitiva a carattere internazionale – spiegano gli organizzatori – La camminata avrà due percorsi a passo libero di 3 e 7 km, ed è aperta a tutti».

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con G.S.Camminatori e con il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune di Vedano Olona e del Parco Pineta di Appiano Gentile

Iscrizioni:

Scuole contattare Brentan Orietta – Cell. 328 1045065 email:insiemeperlascuola.vo@gmail.com

Gruppi e singoli tesserati FIASP contattare Lamera Gianluigi – Cell. 338 233 90 91

Le prenotazioni dovranno pervenire entro le 22 di giovedì 30 maggio. Possibilità di aggiunte alle liste dei gruppi fino alle 12 di venerdì 31 maggio.

I singoli potranno iscriversi sul posto fino all’ora stabilita della partenza.

In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia nella lunghezza che nel tracciato.

Contributo di partecipazione: € 3.00 per tesserati FIASP; € 3.50 per non tesserati FIASP